Kujutlusvõimest ei räägi me oma lehes ja saatesarjas kaugeltki esimest korda. Tähenduse teejuhtide 16. numbris (1.21) oli intervjuu „Kujutlusvõime on taju lõiketera“. Nooruses silmamoondajana leiba teeninud USA looduskirjanik ja ökoloog David Abram väitis seal, et kujutlusvõime on midagi palju enamat kui suutlikkus luua fantastilisi nägemuspilte või imaginaarseid maailmu. Abrami sõnul peaksime seda pidama pigem oma meeleorganite vaikesätteks: „Kujutlusvõime määrab ära selle, mida me üldse näeme ja kuuleme.“ Samanimelise saatesarja 109. vestlusringis olid stuudios füüsik Jaak Kikas ja arvutiteadlane Tanel Tammet. Kahetunnise jutuajamise lõpus palusin ma neil kommenteerida Albert Einsteini sõnu, et tal on olnud teadlasena rohkem võtta Dostojevskilt kui Gaussilt. „Einstein on öelnud ka seda, et teadlasel ei ole halvemat omadust kui fantaasia puudus,“ kostis selle peale Jaak Kikas. Siin on ta ühel lainel Scientific and Medical Networki (SMN) auliikme Dean Radiniga, kelle sõnul kannatab nüüdisaegne teadus kohati kujutlusvõime kahetsusväärse puudujäägi all.

Poolsada aastat tagasi asutatud SMN-ist oli lähemalt juttu lehe 31. numbris (5.23) ilmunud intervjuus „Ida ja lääs“ selle direktori David Lorimeriga. Lisaks Radinile kuuluvad SMN-i auliikmete hulka Nobeli füüsikaauhinna laureaadid Brian Josephson ja Roger Penrose, bioloog Rupert Sheldrake, süsteemiteoreetik Ervin Laszlo, psühhiaater Stanislav Grof, filosoofid Ken Wilber, Iain McGilchrist ja mitmed teised silmapaistvad mõtlejad. Wikipedia tituleerib Radini parapsühholoogiks. Samasse sahtlisse pannakse ka Rupert Sheldrake, kes on oma vägikaikaveost tema Wikipedia artikli toimetamise enda kätte haaranud skeptikutega rääkinud siin ja seal, sealhulgas ka BBC-ile antud intervjuus.

Parapsühholoogiat ja kõikvõimalikke paranormaalseid nähtusi peeti veel hiljaaegu šarlatanide ja peastpõrunute pärusmaaks, sellest tuleb ka skeptikute usinus Radini ja Sheldrake’i entsüklopeediaartiklite redigeerimisel. Selline hoiak on aga muutumas. „Minu seisukoht on see, et need ei ole sugugi paranormaalsed, vaid harilikud igapäevanähtused. Paranormaalne on hoopis väide, et neid asju ei ole olemas. Väide, millele pole muud tõestust kui ideoloogia,“ ütles Sheldrake eelmisele lehenumbrile antud intervjuus („Igapäevased müsteeriumid“; TT#34, 9.23). Ka Radini sõnul on parapsühholoogiliste uurimisprojektide peamiseks tõukejõuks inimeste igapäevased kogemused.