Neli saadet progressist, Silcon Valley millenniumist ja antikristusest

„Iga kultuuri südamikus on troon ja sellel troonil on keegi või miski. Keskajal istus seal Kristus. Nüüd oleme ta sealt minema peletanud, ent troon ei jää tühjaks. Mis tuleb asemele? On see Mina? Raha? Antikristus? Materialism? Mis see on? Me kummardame niikuinii midagi,“ ütles lehe 22. numbrile antud intervjuus Inglise kirjanik Paul Kingsnorth („Stsientism ja seks“, 8.22). 167. vestlusringis rääkisime kõnealuse usutluse aluseks olnud Kingsnorthi esseest „What Progress Wants“.