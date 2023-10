Tammsaare romaanis „Põrgupõhja uus Vanapagan“ (esmatrükk 1938) saadab Peetrus Vanapagana põrgust maa peale, et ta saaks seal sureliku inimesena Põrgupõhja Jürkaks transformeerudes õndsaks. See apokalüptilise varjundiga eshatoloogiline eksperiment on tarvilik, et selgitada välja, kas tõesti on jumal oma loomistöös äpardunud, nii et inimesel polegi võimalik ses ajalikus elus õndsaks saada või hoopis äparduvad inimesed oma eluga ise.