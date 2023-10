Tõnu Trubetsky: üliinimene: inimkonna tulevik või fantaasia?

Teine oluline üliinimese kontseptsioon pärineb transhumanistlikust liikumisest, mille pooldajad usuvad, et üliinimest on võimalik luua tehnoloogiliste ja bioloogiliste uuenduste abil. See propageerib näiteks aju ja arvuti liideste, geenimuundamise ja tehisintellekti integreerimist inimese kehasse.