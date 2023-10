Sel suvel kogesin ma nietzschelikku sügavikku mind aplalt piidlemas. See polnud maalitud näoga kloun, üritamas punnpõskset paksukest poisiklutti minu mõranenud lapsepõlveulmadest enda juurde torustikku meelitada. See ei olnud ka lummavalt laulev merineitsi, kes mind endaga vetevoos sidus. See oli üks parajalt paks kiilaspea, kes ebaühtlaselt asetsevate kõrvalestade vahel väljajoonistuval lõualuul samblana kasvavat habemepuhmakat siludes irvitades muigas: „Mina olengi mitte keegi!“