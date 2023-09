juhtkiri ⟩ Hardo Pajula: mõra raudpuuris

„Pole ime, et valdavaks psüühikahäireks ilmalikus läänes on tänapäeval depressioon – massiivne depressioon,“ jätkab Sheldrake teisal, „miljonid ja miljonid inimesed tarvitavad antidepressante. Ja kuna meie maailmavaade on niivõrd depressiivne, siis pole see just eriti üllatav.“ Paradoksaalsel kombel serveeritakse meile antidepressantide turu eksponentsiaalset kasvu teaduse ja tehnoloogia järjekordse edusammuna. Toronto Ülikooli professori Edward Shorteri sõnul lükkas Thorazine’i turuletulek 1950. aastatel psühhiaatrias käima revolutsiooni, mille mõju võib võrrelda penitsilliini kasutuselevõtuga üldmeditsiinis („Idealistlik meelerohi“; TT#6, 2.21). Kui see on nii, siis miks on depressioon aina kasvavaks terviseprobleemiks? „Võiks ju arvata, et kui Prozac ja muud teise põlvkonna psühhiaatrilised ravimid on niivõrd tõhusad, peaks abivajajate hulk olema järsult vähenenud,“ arutleb USA meditsiini- ja teadusajakirjanik Robert Whitaker äärmiselt asja- ja ajakohases raamatus „Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental Illness in America“ (2010). Tegelikkuses on asi täpselt vastupidine. Psühhofarmakoloogilise revolutsiooni käigus on vaimse tervise probleemide all kannatavate inimeste arvukus sööstnud stratosfääri.