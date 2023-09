intervjuu ⟩ Hardo Pajula intervjuu Rupert Sheldrake'iga: igapäevased müsteeriumid

„Ma ei taha teid küll teisele teemale juhatada, aga mis juhtub teie arvates meiega siis, kui me sureme?“ Vastus ei võta kaua: „Hästi, ma ütlen teile, mis ma arvan. Loomulikult ei saa see olla lõplik vastus teie küsimusele, see on tõesti vaid minu arvamus. Ma arvan, et kui me sureme, säilib meil võime näha unenägusid, kuid me ei suuda enam üles ärgata.“

Neljandale intervjuule andis tõuke Sheldrake’i ja hispaania neuroteadlase Alex Gomez-Marini artikkel „The Nature of Visual Perception: Could a Longstanding Debate Be Resolved Empirically?“, mis ilmus ajakirja The Journal of Mind and Behavior selle aasta kevadnumbris. „Põhjus, miks ma keskendun oma töös palju igapäevastele müsteeriumidele, peitub selles, et valdav osa teadlasi nimetab neid paranormaalseks,“ ütles Sheldrake intervjuus Russell Brandiga. „Minu seisukoht on see, et need ei ole sugugi paranormaalsed, vaid harilikud igapäevanähtused. Paranormaalne on hoopis väide, et neid asju ei ole olemas. Väide, millele pole muud tõendust kui ideoloogia.“ Need sõnad võtavad kenasti kokku nii äsjailmunud artikli kui Sheldrake’i pikaaegse teadlasekarjääri tuuma.