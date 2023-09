Kaie Metsla: kolm luike

Tõepoolest, maailm on täis sümboleid ja märke. Kui oskame neid tähele panna ja neis tähendust otsida, võib nende kaudu avaneda palju avaram reaalsus. Mul endal on olnud viimase aasta jooksul kolm tähelepanuväärset kohtumist luikedega. Luiki olin ju loomulikult ka varem näinud, aga ega ma rohkemat peale selle, et tegemist on elegantse ja majesteetliku linnuga, ei osanud märgata.