Vikipeedia määratleb ilmutust religioonis kasutusel oleva mõistena, et tähistada transtsendentse Jumala vahetut tahteavaldust nähtavakssaamise, sõna või teo kaudu ja temast lähtunud sõnumit (teavet). Teoloog ja filosoof Uku Masing on aga arvanud, et „see, mida me täna nimetame intuitsiooniks, inspiratsiooniks, taipamiseks oli korra ilmutus” ja et „kui Curie ja Einstein elanuksid 20. sajandil eKr, siis nende tunnetusi oleks peetud ilmutusiks ja nad ise leppinuksid sellega täiesti“.