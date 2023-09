Lembit Peterson: Hamleti ilmutus

Ja siis on ilmutuse hetk. Hamlet kohtub oma isa vaimuga, kes tuleb puhastustule piinadest üürikeseks maa peale. Ta kõneleb Hamletile uue kuninga Claudiuse vennatapust ja annab Hamletile ülesande jubeda ja ülekohtuse mõrva eest kätte maksta. Kukelaulu kõlades kaob isa vaim tagasi puhastustulle, jättes Hamleti oma kohustusega üksi. Tundub, et isa vaimu piinad ei lõpe enne, kui see korraldus on täidetud. Ülesanne tuleb aga täita, toonitab vaim, südant rüvetamata „ning ära hinges hau halba ema vastu“.