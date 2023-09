Kui „Kõrboja peremees” sajand tagasi ilmus, polnud retseptsioon valmis autori kujundit romaani lõpus punaste pihlamarjadega mängivast lapsest võtma kui lootust uuest Eestist. Ega ilmselt poleks tänagi ja vaevalt, et me sellele sümboolsusele üldse mõtleksime, kui Tammsaare ise poleks nimetatud kujundile säärast tähendust taha haakinud. Aga klassikal on ajas komme omandada uusi tähendusvälju ja nõnda muutub ka „Kõrboja peremees” meie lugemislaual iga aastaga.