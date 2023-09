Lea Edminster: argipäevane ilmutus

Sageli mõistame seda kui sõnumit, mis aitab meil tulevikuks paremini valmistuda. Mis aga juhtub siis, kui sellele sügavale ja suurekõlalisele sõnale lisada juurde midagi nii tavalist ja kulunut nagu „argipäev”? Kas on võimalik, et ilmutus võib saada teatavaks hoopiski tavapärasemalt ja loomulikumalt, kui oleme harjunud ootama? Kas on mõeldav, et ilmutus on olnud meiega koos kogu selle aja, kui meie seda otsisime ja igatsesime?