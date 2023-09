Hardo Pajula: neli saadet suhetest ja süüst

Need read kõlasid väga päevakohaselt juba 2019. aasta alguses, kui me selle vestluse linti võtsime. Vahepeal ei ole need oma aktuaalsusest midagi kaotanud.

„Kui mulle antaks ultimatiivne käsk, et ma pean valima sellest romaanist üheainsa lõigu, siis mis lõik see oleks?“ küsis Toomas Haug ja tsiteeris vastuseks Oskari sisemonoloogi, millega viimane pöördub oma sakslasest armastatu poole: „Mul ei ole kuigi palju usku iseendasse: ükski ei või sellesse uskuda, mida tal ei ole. Ainult üks kord elus olen ma seda usku tundnud kogu oma ihu ja hingega, kogu oma südameverega... aga sellest, armuline preili, ei või ma teile rääkida, sest see juhataks meid Võnnu alla, millest teie ehk ei taha kuulda.“

„Conradi puhul ongi vast kõige huvitavam tema arusaam tsivilisatsiooni haprusest... Täna on tsivilisatsiooni koorik lagunemas ja me näeme, mis meie jalge all märatseb. Seetõttu on Conrad just praegu väga oluline,“ ütles meile inglise kirjanik Paul Kingsnorth (TT#22, 8.22). See on ka põhjus, miks oleme rääkinud Joseph Conradist koguni neljas saates, mille külalisteks on olnud veel Ain Kivisaar, Agne Kivisaar, (:)kivisildnik, Leo Kunnas ja Kaie Metsla.