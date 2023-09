Richard Õunap: tähelepanu on reaalsuse võti

Kõigil meil on hetki, mille kohta saame öelda, et need olid ühed elu defineerivatest momentidest. Tagantjärgi tundub, et just selles täiesti tavalises situatsioonis saabus taipamine, mille ajel võtsime vastu otsuse millegi suure ja olulise tegemiseks või muutmiseks. Kadestame inimesi, kellel on mõni asi õnnestunud, ja arvame, et nad olid õigel ajal õiges kohas. Tõenäoliselt oleme kõik iga päev nendes olukordades – õigel ajal õiges kohas. Ilmutused on meie argipäeva tavapärane osa ja nende märkamisele aitab palju kaasa ärgas meel, mis loob eelduse juhustest kinnihaaramiseks.