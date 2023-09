Andreas Koppa: Eedeni kroonika

Kõik see, kuidas me enda ees olevat maailma tunnetame ja näeme, ilmutatakse mingil hetkel meie elus. Aga selleks, et see meisse ka jääks, peab see meisse kinnituma. Kui me hakkame mõistma, et ilmutustest tulenevad teadmised võivad määrata edaspidiste tsivilisatsioonide ja ühiskondade kurssi ning saatust, omandab selle sõna sisu olemuslikult määrava kaalu. Käsitledes ilmutust kui midagi, mis võib kuulutada elu, aga samas ka surma, ei võta me seda enam nii kergekäeliselt. Sellisena piibel ilmutust käsitlebki – kord saava ja kord hävineva algusena. Kuid mis on nüüdisaja nägemus ilmutusest – kas see on pelgalt unes nähtud maailma muutva startup’i idee või miski, millel on võime kujundada igat aspekti meie ühiskonnast ja elust.