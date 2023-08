juhtkiri ⟩ Hardo Pajula: me ei ole siin üksi

„Kui loodus on haige, ei saa meie liik olla terve. Me oleme jõudnud ajastuvahetuse künnisele. Käimas on meie eluaja suurim revolutsioon. On aeg mõista, et me ei ole siin üksi ja me ei eksisteeri lahus ei üksteisest, bakteritest, ülejäänud maailmast ja lõpuks ka mitte kosmosest. Kui me sellest aru saame, muutub kõik,“