Laurits Leedjärv: kosmiline eneseimetlus

Nartsiss on kaunis lill, mida on peetud nooruse, rõõmu ja õnne sümboliks. Nartsissi nime seostamine müütilise imeilusa noormehe Narkissosega annab meie varakevadisele õieilule ka süngema alatooni. Teine ja võib-olla usutavam versioon nime päritolust – et see tuleneb kreeka sõnast ναρκάω, mis osutab kangestumisele või tuimestumisele – näitab samuti nartsissi vastuolulist loomust. Eks ole nii ka nartsissismiga. Teatud tagasihoidlikus koguses on see igaühe isikuomaduste loomulik ja ilmselt hädavajalik osa, mis tagab adekvaatse enesehinnangu ja enesest lugupidamise. Seda piiri ületades võib nartsissism muutuda alandavaks ja hävituslikuks, lausa patoloogiliseks.