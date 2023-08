Kaie Metsla: kaks teineteise ümber põimunud tsesalpiiniat

Maugham kirjutab, et tal oli peategelase portreteerimiseks mitu erinevat viisi. Ta oleks võinud näiteks kirjeldada Stricklandi ebatavalist huvi joonistamise vastu juba poisikesepõlves. Lisada veel, et range isa tõttu, kes nõudis, et ta endale ise elatist teeniks, jäi tal see huvi rahuldamata. Ta oleks võinud ka rõhutada peategelase rahulolematust oma kitsa ja piiratud eluga ning hoida lugejat pinges Stricklandi pideva siseheitlusega börsimaakleri kohusetunde ja ohjeldamatu kunstikire vahel. Samuti oleks ta võinud illustreerida oma lugu ebarahuldava koduse õhkkonna või mõne nooruspõlve armulooga, mis süütas ammu loitnud tulukese võimsaks lõkkeks ning pani Stricklandi kodust lahkuma.