Hardo Pajula: neli saadet apokalüpsisest, millenaristlikest sektidest ja tavalistest meestest

#31 Irvakil uks

Leo Kunnas ja Raul Sööt

„Seejuures ei olnud 101. RPP näitel ainsatki juhtumit, kui hukkamisest kõrvale hoidvale sõdurile oleks rakendatud karistust... miks ja kuidas siis ikkagi enamik mehi otsustas käsku täita, kui oleks saanud seda potentsiaalselt ka vältida?“ küsib lehe totalitarisminumbris meie noorterubriigi autor Aksel Tamlak („Ideoloogia ja psüühika Natsi-Saksamaal“; TT#29, 3.23). Sama küsimuse esitab siinsamas kirjanik ja erusõjaväelane Leo Kunnas. Mõlemad mehed räägivad ühest ja samast teosest – 2020. aastal Edmund Burke’i Seltsi raamatusarjas ilmunud Christopher Browningi „Tavalistest meestest“.

Ma kuulsin sellest raamatust esimest korda Joe Rogani vestlusest Jordan Petersoniga (JRE#877). „Asjad jõuavad kohutavatesse kohtadesse samm-sammult,“ ütles Peterson, „kui see protsess peaks kellelegi huvi pakkuma, siis lugege Christopher Browningi „Tavalisi mehi“ — see on hirmus raamat.“

#37 Surnud käsi

Peeter Espak ja (:)kivisildnik

„Mistahes maa aluste õõnestamisel on neli staadiumi: demoraliseerimine, destabiliseerimine, kriis ja normaliseerimine,“ teab rääkida 1970. aastal läände põgenenud KGB agent Juri Bezmenov. „Demoraliseerimine võtab aega 15–20 aastat. Miks just nii kaua? See on minimaalne ajavahemik, mille kestel kasvatatakse üles uus tudengipõlvkond.“