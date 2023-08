Leo Kunnas: #31 Irvakil uks

Me hakkasime juba kõike unustama. Enne Venemaa laiaulatuslikku agressiooni Ukraina vastu seostusid sõjakuriteod pigem Jugoslaavia lagunemissõdade, Tšetšeenia, Rwanda või Daesh’iga. Mida põlvkond edasi, seda kaugemaks hakkavad okupatsioonirežiimide, kommunistide ja natside kuriteod meile jääma. Ukraina sõda on meile äratus ka ses mõttes, et sõjakuritegude osas pole paraku mitte midagi muutunud, need toimuvad siinsamas meie geograafilises läheduses täna ja praegu.