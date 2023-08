Andres Mustonen: peeglike, peeglike seina peal

Kui Savisaar veel elus oli, võis kuulda üht ja teist inimest ütlemas, et ma ei tea ühtegi inimest, kes Keskerakonda kuulub. Praegu räägitakse sama asja Helmede ja EKRE kohta. Mida see tähendab? See tähendab seda, et igaüks on klammerdunud oma kasti, aga see on juba enda ja oma arusaamade imetlemine. Nartsissism tähendab seda, et inimene on kohutavalt armunud omaenda juttu ja tegevusse. Minu arvates ei tohiks me kunagi milleski lõpuni kindlad olla. Otsuseid tuleb muidugi pidevalt teha, ilma selleta ei saa elada.