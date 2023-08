Udo Uibo: sõnast ja selle taustast

Eesti keele seletava sõnaraamatu järgi on nartsissism meditsiinitermin, millel on kaks tähendust: 1. iseendale suunatud seksuaalne sättumus, kus suguline rahuldus saadakse oma keha vaatlemisest ja puudutamisest; 2. isiksusehäire, millele on omane üleolekutunne ja eneseimetlus. Seletavas sõnaraamatus leidub ka viideartikkel sünonüümiga nartsism, mis juhib põhiartikli nartsissism juurde. Lähedane on Eesti Entsüklopeedia määratlus: nartsissism, nartsism, haiglane eneseimetlemine. Psühholoogias on autoerotism, iseendale suunatud seksuaalne sättumus, kus suguline rahuldus saadakse oma keha vaatlemisest ja puudutamisest.