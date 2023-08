Katriin Saa: kas nartsissism või enesearmastus?

„Nartsissism on tõdemus, et mul on oma nahas mõnus olla. Eluterve kogus nartsissismi on meile kõigile hädavajalik, ilma selle baastungita puuduks meil enesekindlus, me ei tunneks oma väärtust ega oskaks ka teisi väärtustada.“ Nii defineerib nartsissismi psühholoog Katrin Saali Saul Vikerraadio „Peresaates”. Just elutervet nartsissismi reklaamitakse tänapäeval igas kanalis. Internet kubiseb õpetustest, kuidas armastada iseennast ning kuidas ennast alati esimeseks seada. Iseenesest on see ju õige, et kui inimene on endaga rahul, on ta õnnelikum, parem sõber, kaaslane ning ühiskonnaliige. Ent kui positiivne nartsissism muutub äärmuslikuks, viib see negatiivse nartsissismini.