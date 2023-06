juhtkiri ⟩ Kaie Metsla: vivipaarne ema

Väikesel lapsel on habras hing. See on ilus ja vajab turgutamiseks hoolt ning hellust. Lapse psüühika peab hiljem elu turbulentsis vastu pidama. Seepärast on ka loomulik, et ma pooldan kodulähedasi koole, lapse päevaplaani, kus jääb aega ja ruumi vabadusele, mõistvaid vanemaid ja kodu, kuhu võivad alati külla tulla sõbrad. Olen seisukohal, et lapse vaimset tervist turgutab kõige paremini õues mängimine ja suvevaheajad maakodus või vanavanemate juures. Laps on nagu väike puu, kus mulda pandud seemnest võrsub vitsake, millest armastuse toel kasvab tugeva võraga kaunis metsahiiglane. Mida jämedamaks saab tüvi, seda kaugemale ulatuvad oksad. Nii kasvab loomulikul teel distants vanema ja lapse vahel. Ühendus aga jääb.