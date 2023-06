Me osalesime oma teatritrupiga Soome suurimal koolinoorte teatrifestivalil „Ramppikuume“, mida on peetud 1997. aastast. Tõlkes tähendab see rambipalavikku. Festival toimub Pori lähedal Kankanpääl, see on Helsingist 300 kilomeetrit põhja pool. Esimest korda läksime maad kuulama 2014. aastal. Mu kunagine ülikoolikaaslane Helsingist tegeles noorsootööga. Kui ta kuulis, et mul on väike teatristuudio, kutsus ta külla. Sõitsime kohale viiekesi ühes autos. Meid võeti väga südamlikult vastu, koheldi lausa kuninglikult. Kui kõik kohalikud noored tulid oma magamiskottide ja madratsitega, siis meile olid valmis seatud pehmed voodid, muretsetud tekid ja padjad. Ürituse peakorraldaja Ullamarja Kontiainen on ise väga soe inimene, eks see loob õhkkonna. Me oleme nüüdseks Ramppikuumel igal aastal osalenud. Koroonaaeg jäi muidugi vahele: ühel aastal ei toimunud üldse midagi, järgmisel korraldati virtuaalne festival, kuhu saatsime omapoolsed tervitused. Nüüd kutsutakse meid juba külalisesinejateks. Etendused on meil seal alati hästi välja tulnud. Ma soomendan tekstid, et sealsetel noortel oleks lihtsam aru saada. Teeme suures osas füüsilise liikumisega teatrit. Sõnaline osa on väiksem, et kergem oleks jälgida. Kui me seekord, pea kümme aastat hiljem, kohale jõudsime, hakkasime õhtul meenutama, mis kellelegi on meelde jäänud. Minu pojale, kes tollal oli kaheteistaastane, meenus see, kuidas Ullamarja teda esimest korda kohates kahele põsele ohjeldamatult suudles. Järgmisel aastal, kui me juba kuueteistkümnekesi festivalile sõitsime, rääkis ta kõigile, et soomlastel on komme tervituseks kõiki mõlemale põsele suudelda ja ka meil oleks viisakas vastata samaga. Nii tormaski kogu meie teatriseltskond kohale jõudes korraldajate juurde neid põskedele musitama. Vastuvõtjad olid muidugi üllatunud, aga arvasid samuti, et ju Eestis on nii kombeks.