Hardo Pajula: õnnelik lapsepõlv

Lehe teises numbris intervjueerisin ma Charles Eisensteini, kelle raamat „Kliima: uus lugu“ ilmus 2021. aasta jõulude ajal Swedbanki raamatusarjas. Charles rääkis intervjuus külaskäigust pojaga ühe rannikuäärse tiigi juurde. „Me vaatasime vees ukerdavaid kilpkonni ja järsku tundsime mõlemad, mismoodi oleks olla kilpkonn. Meie vahele tekkis side.“ Mõistusega saan ma aru – jätkab ta –, et kilpkonnad on minust eraldi, kui nendega midagi juhtub, siis mind see kohe otseselt ei mõjuta. „Kui me kilpkonni vaatasime, siis tundus meile aga täiesti jabur niimoodi mõtelda. Sel hetkel tundsime me end nende kilpkonnade, tiigi ja puudega täiesti ühte kuuluvat, nii et ainuüksi mõtegi sellest, et need võidakse hävitada, põhjustas meile valu.“