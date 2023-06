Ene Ergma: kilde lapsepõlvest

Mind on tihti vihastanud mõningate inimeste veendumus, et meil, kes me elasime nõukogude ajal, oli lapsepõlv kindlasti väga õnnetu. Ma ei saa sellega nõustuda. Kas lapsepõlv on õnnelik või õnnetu, selle määravad ära last ümbritsevad inimesed. Ja mitte ainult tema vanemad – olen palju kordi kuulnud täiskasvanutelt lugusid, et nii mõnigi kord varjutas vanavanemate tähtsus vanemate oma.