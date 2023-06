Neli saadet orjusest, kurjusest, vabadusest ja armastusest

„Ma ei tea, milliseks kujuneb Lääne-Euroopa edasine saatus, aga ma tundsin seal sõjajärgsetel aastatel sama, mida ma tundsin Poolas 1930-ndatel... See oli justkui surmajärgne eksistents. Lääne-Euroopa puhul kujutas see endast elavate maade muutumist muuseumiks ja vaikivat valmisolekut orjuseks,“ kirjutab Nobeli kirjandusauhinna laureaat Czesław Miłosz raamatus „Jahimehe aasta“.

„Seks. Iha on peamiselt legend. Mehe ja naise suhe on esmajoones enesearmastuse mäng. Ja seetõttu on kogu see valdkond kahtlane ja määritud. Siit ka südamepiinad. Ja samas tean, et Swedenborgil oli õigus: tõeline abielu on paradiis maa peal. Seda ma otsisin ja seda, ehkki üürikest aega, koos Jankaga ka kogesin.“