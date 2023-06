Tõsi, olen veel kaugel sellisest „nirvaanast“, millest kirjutab Miłosz ühes oma surmaeelses luuletuses: „Mis minul ja mõnel teiselgi sellest /---/ Et kaalutakse arvutitega abiellumise legaalsust“. Muidugi üritan ka mina ilmaelu mõjutada, aga see mõjutamise viis on üsna eripärane – poola kirjanduse kaudu. Ning toongi siinkohal ära pikema tsitaadi teise suure poola kirjaniku Sławomir Mrożeki näidendist „Vatzlav“ (eesti keeles on see olemas Mrożeki “Valitud teoste” kolmandas köites):