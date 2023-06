Anna Vainu: lauliku lapsepõli

Lauliku lapsepõlve kujutavates regilauludes on lapse õpetajateks tihti linnud. Ema viib hälli niidu peale ja paneb seda kiigutama linnud, kel on palju laule ja sõnu – nii saab laulik laulud. See kirjeldus näitab, kuidas loodusesse on kirjatud universaalsed teadmised. Laps on nii tugevas ühenduses looduse ja oma sisemise tarkusega, et suudab seda teadmist vastu võtta, seda loomise kirja lugeda ja sealt edasi ka ise luua.

Inimene sünnib maailma avatud meele ja puhta südamega. Kuivõrd lapsepõlv loob sügavaid alateadlikke mustreid, on keskkond väga oluline. Kui lapsel on võimalus kogeda ja imestada metsiku looduse imesid, tekitab see temas sügava austuse ja ühenduse kõige elavaga ning suurema kosmilise tervikuga. See on aeg, mil meie sisemised jõud ärkavad ja suhestuvad väega, mis on looduse poolt kaasa antud. Kui lapsel on võimalus avastada metsade saladusi, mängida maa ja taeva vahel, õpib ta loodusega üheks olema. See loob aluse tema sisemise väe avaldumisele, loomisjõule ja tasakaalule täiskasvanueas.