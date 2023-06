Mis on laps? Kus on laps? Kus on lapse koht?

Täiskasvanute üks arusaam lapsest on talletatud pidulikesse ühiskondlikesse kokkulepetesse, nagu näiteks ÜRO lapse õiguste konventsioon. Need taotlevad, et lapsed saaksid oma arvamust väljendada ja oma elu puudutavate otsuste juures kaasa rääkida, et nad oleksid hoitud ja toetatud.