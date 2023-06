Arne Hiob: lapsepõlv – muusika kogu eluks

Ema annab lapsele kaasa nii usu kui ka uskmatuse. Nii olen tõlgendanud juutluse põhimõtet, et juudiks loetakse ema järgi. Ema on lapsele kõige lähedasem ja annab edasi oma intuitiivsed hoiakud. Minu ema tutvustas mulle varakult piiblilugusid. Tekkis positiivne suhe Pühakirjaga, mida osa inimesi peab ekslikult tühjaks mütoloogiaks. See on vale arvamus. Piibli kõneviis on ajalooline: selles ei räägita lugusid „jumalatest“, vaid nähtamatut Jumalat kogevatest inimestest. Miks lõi läbi Piibel ja mitte mõni muu antiikteos? Sest ei Egiptusel, Babüloonial ega teistel olnud pakkuda raamatuturule võrreldava kaaluga teost. Kus kristlus vastu võeti, seal hüljati vanad mütoloogiad.