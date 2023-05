juhtkiri ⟩ Hardo Pajula: tõenduspõhjatu Prometheus

„Tegelikud probleemid asuvad poliitilisest ja majanduslikust tasandist palju sügavamal. See on ka põhjus, miks me ei leia neile poliitilisi ega majanduslikke lahendusi,“ sekundeerib talle Inglise kirjanik Paul Kingsnorth (vt „Stsientism ja seks“; TT#22, 8.22). Mõlema autori arvates on üleilmne kriis oma olemuselt maailmavaateline.

Sõnaraamatu järgi on maailmavaade „põhimõtete, veendumuste ja ideaalide kogum, mis määrab inimese suhtumise tegelikkusse ja tema peamised tegevussuunad“. Kuivõrd tegelikkusel on mitu kihti – poliitiline, majanduslik, filosoofiline, teoloogiline ja mütoloogiline –, on mitmekihiline ka meie maailmavaade. Selle muutusest räägitakse ka siis, kui poliitik A vahetab erakonna B erakonna C vastu. Mida sügavamale tegelikkusse me kaevume, seda keerulisem on meil endal oma maailmavaadet märgata. Meeleelundid ühes neid siduva närvivõrguga loovad piisavalt veenva maailmapildi, aga see on ikkagi pilt, mitte tegelikkus ise. Viis, kuidas me maailmale vaatame, kujundab meie maailma, teisisõnu – maailmavaated loovad maailmu. Kui Grof ja Kingsnorth räägivad maailmavaatelisest kriisist, siis ütlevad nad, et kollektiivne psüühe on loonud endale tegelikkusest kahjuliku ettekujutuse. Me elame hukutavas fantaasias ja seetõttu kisub iga uus rahatrükk, raudtee ja sõjakäik meid üha sügavamale sohu.