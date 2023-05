intervjuu ⟩ Hardo Pajula intervjuu David Lorimeriga: ida ja lääs

„David Lorimer on oma ulatuslikel uurimisretkedel jõudnud paljudesse teaduse, spirituaalsuse ja filosoofia valdkondadesse. Ta on lugenud nendel teemadel rohkem raamatuid kui keegi teine minu tutvusringkonnast ning tunneb isiklikult pea kõiki asjaomaste ainevaldade juhtivaid mõtlejaid,“ ütleb David Lorimeri esseekogumiku „A Quest for Wisdom“ kaanel briti bioloog Rupert Sheldrake (vt „Tempel ajas“; TT#11, 9.21).

David Lorimer on pärit kuulsusrikkast šoti suguvõsast. Tema vanavanaisa James Lorimer oli advokaat ja avaliku õiguse professor, kelle pojast Robert Lorimerist sai üks Šotimaa kõigi aegade tuntumaid arhitekte. Davidi haridustee saab alguse Etonis ning jätkub pärast seda Saint Andrewsi Ülikoolis, kus ta õpib prantsuse ja saksa filoloogiat, majandusteadust ja filosoofiat. Pärast ülikooli lõpetamist 1974. aastal alustab ta oma karjääri London Citys Briti ühe vanima ja mõjukaima investeerimispanga rahvusvaheliste laenude osakonnas. „Mulle sai peagi selgeks, et see ei ole minu elu,“ meenutab ta kogumiku eessõnas ning paari aasta pärast omandab ta Cambridge’i Ülikoolist õpetajadiplomi. Seejärel õpetab ta prantsuse ja saksa keelt 1382. aastal asutatud Winchesteri kolledžis. „See oli vaimselt erakordselt stimuleeriv keskkond,“ kirjutab ta sealsamas, „seda nii õpilaste kui õpetajate osas.“ 1985. aastal avastab ta enda jaoks bulgaaria müstiku Peter Deunovi ja õpib selleks, et lugeda tema teoseid originaalis ära bulgaaria keele. Umbes samal ajal vahetab ta õpetajaameti Winchesteris direktori ametikoha vastu Teadus- ja Meditsiinitöötajate Võrgustikus (Scientific and Medical Network, SMN). Sellest ajast peale on ta toimetanud SMN-i ajakirja Paradigm Explorer. „Ma kirjutan aastas nelikümmend kuni viiskümmend pikka raamatuarvustust ja umbes 150 lühemat, pikapeale on neid kogunenud omajagu,“ ütleb ta oma raamatu eessõnas.