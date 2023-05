Mulle tundub nii, et ta on ikka põhisaadus, millele tugineb kõik muu, mis ei ole just esmane reaktsioon välisele ärritajale. Kas oli too filosoofia siis nii minimalistlik, et pidas „tapa, põgene, söö või seksi“ funktsionaalsust psüühikas peamiseks? Kui me mõtleme tollastele ajaloosündmustele ja usume, et filosoofia on mingil määral ühiskonna peegel, siis pole põhjust imestada. Eksimine vulgaarmaterialismi?