Teadvuse ja muusika seosed on väga mitmepidised ning küsimusi on paraku rohkem kui vastuseid. Kui läheneda pealkirjas esitatud küsimusele luuleliselt, mitteteaduslikult, siis teatud reservatsioonidega on vastus „jah“. Kuid teemale saab läheneda ka nii: kas muutunud teadvus aitab kaasa geniaalse muusika loomisele?