Oma mõtiskluses kujutlusvõime olulisusest reaalsusloomes lähtun eelkõige kunstniku vaatenurgast, ent jõuan ikka sinna välja, et meie tegelikkus sõltub suuresti kujutlemise oskusest, ning kuivõrd see üksikisikuti on erinev, elame ka tajupõhiselt erinevates maailmades. Kas demokraatia tähendab, et kõigil on õigus kõiki sõna noaga taga ajada? „Vaikimine on kuldne, aga kui see hakkab ohustama vabadust, muutub ta kollaseks,” on öelnud Edmund Burke. Ühest keskpunktist saab alguse aina suurenevate ringidega kujutis, kuhu on haaratud loovisik, tema kunst ning lõppeks — kogu ühiskond.