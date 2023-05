Marge-Marie Paas: kogemusvälja laienemine

Kogemust mõistame fenomenoloogias selle kõige laiemas mõistes, selle alla kuuluvad kõik võimalikud kogemused: elukogemused, esteetilised kogemused, kujutlused, religioossed ilmumised jne. Samuti on mäletamine, oletamine, fantaasia ning illusioon fenomenoloogia mõistes kogemusaktid, mis reaalselt ei eksisteeri ja mida ei saa füüsiliselt puudutada. Kuigi me ei saa oma teadvuses ilmnevaid kogemusobjekte katsuda, oleme nendega ometi seotud. Just see teeb meie kogemuse sisu uurimise huvitavaks. Mis on antud ja kogetud meie teadvuses tegelikult?