Anna Gerda Nurmetalo: vahetusaasta kogemus moonutab noore inimese eneseteadvust

Eneseteadvus on miski, mis loob inimesele ettekujutuse iseendast ning on alus isikliku identiteedi väljakujunemisele. Kuigi inimene saab iseenda eksistentsist teadlikuks juba 2–3-aastasena, toimub eneseteadvuse arengu olulisim osa just teismeeas. See on periood, mil kujuneb välja individuaalne identiteet.