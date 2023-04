juhtkiri ⟩ Hardo Pajula: Baconi pankrott

Umbes viis aastat tagasi avastasin, et mul on maailmavaade, varem ujusin selles nagu kalad akvaariumis – see on nende ainumõeldav keskkond. Tagantjärgi tark olles võin seda hetke pidada oma tervenemisteekonna alguseks. Maailmavaateid on mitmeid ja neil on meie käitumisele, mõtlemisele, tunnetele ja läbielamistele põhjapanev mõju. Ülle Allsalu kirjutab tänases suurepärases leheloos „Trauma kui kingitus“ selle kohta nii: „Senine omaksvõetud lineaarne, materialistlik, eraldav ja olemuslikult traumeeriv paradigma asendub kaastundliku, tervendava ja kordades avarama [minu kursiiv, HP] maailmavaatega.“ Need sõnad võtavad napilt kokku ka minu viimaste aastate kogemuse.