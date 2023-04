„Kyriacos Markidese „Vaikuse mägi“ on võrratu raamat. See on silmiavav ka kõigile neile, kes ei pea ennast kristlaseks,“ kirjutas inglise kirjanik Paul Kingsnorth ühes oma läinud sügise blogipostituses. Kingsnorth veetis augustis kolm päeva Athose kuulsas Vatopedi kloostris, mis on asutatud 10. sajandi teises pooles. Vatopedis on korduvalt palverännakul käinud veel üks nimekas inglane – Suurbritannia kuningas Charles III. Ma olin Kingsnorthi intervjueerinud mõned nädalad varem (vt „Stsientism ja seks“; TT#22, 8.22) ja lugesin tema postitusi seetõttu erilise huviga.

Makedoonia Chalkidike poolsaar ajab Egeuse merre kolm haru. Kõige idapoolseim neist on Athos – umbes poolesajakilomeetrine maariba, mille lõunatipus on suur mägi. „See on Athose mägi, õigeusu kiriku spirituaalne süda. Mina ütleksin, et kogu kristluse spirituaalne süda. Peale munkade ja nende, kes munkade juures töötavad või neid külastavad, ei ela poolsaarel kedagi. See on olnud nii juba üle tuhande aasta,“ kirjutab Kingsnorth oma blogis.

Maine’i Ülikooli kauaaegne sotsioloogiaprofessor, eelmisel aastal oma 80-aastast sünnipäeva tähistanud Kyriacos Markides kirjutas 1970-ndate aastate lõpus monograafiat rahvusvahelisest terrorismist. Materjali otsingutel jõuab ta oma kodusaarele Küprosele, kus juhus viib ta kokku aukartust äratava tervendaja, ilmaliku müstiku Daskalosega. „Kogu mu karjäär võttis uue suuna,“ meenutab ta meie intervjuus, „ma otsustasin, et müstikud on terroristidest huvitavamad.“ Monograafia jääb pooleli. Selle asemel kirjutab ta kolm raamatut Daskalosest.

1991. aastal kutsub sõber ta Athosele. „Peale ebausu ja rumalate munkade ei lootnud ma sealt midagi leida. Athosel kohtasin ma aga isa Maximost. See muutis mu elu,“ ütleb ta meie usutluses, „järgnevatel aastatel saab sellest erakordsest ja karismaatilisest Athose mungast mu mentor, õpetaja ja peamine infoallikas kristluse spirituaalsest traditsioonist.“ „Vaikuse mäes“ läheb Markides isa Maximose kannul Küprosele, kuhu viimane oli Athoselt saadetud uut kloostrit asutama. „Vaikuse mägi“ kujutab endast haaravat segu dialoogidest, mõtisklustest, vestlustest ja ekskurssidest nii autori kodusaare, Athose kui ka spirituaalse kristluse ajalukku.“ See raamat on just nimelt silmiavav.

„Kui Athos langeb, langeme kõik,“ kirjutas Kingsnorth oma postituses. Nii palju olen ma juba esoteerik küll, et mõista – see võib vabalt nii olla.

...