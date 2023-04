Ülle Allsalu: trauma kui kingitus

Mind tõmbab vääramatu jõuga enda sisemusse suur must auk. Seal ei ole midagi, seal ei näe midagi, sealt ei pääse välja, seal ei ole häält, ei ole sõnu, ei ole teisi, on vaid lõputu üksindus, ahastus, pimedus, hukkamõist, valu. Pisarad on, aga ei voola. Ma ei otsi toetavat kätt, mis sirutuks mu poole ja aitaks mind veidi augu servale lähemale. Olen unustanud, et see võiks olemas olla. Olematus oleks parem kui olemine. See ehk võtaks selle valu.