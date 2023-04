Kaie Metsla: kõnelused Reginaga

„Sõltuvus on trauma,“ ütleb kliiniline psühholoog Regina Hess, keda me intervjueerisime Tähenduse teejuhtide 23. numbri jaoks läinud augustis. Sõltuvuse truu paariline on kaassõltuvus, mis viitab sellele, et ka kaassõltuvus on trauma. Viimasel ajal on neist paarismõistetest olnud juttu just tervendamise kontekstis.