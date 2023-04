Tarmo Teder: kõrkus kui kangekaelse ja ennasttäis inimese surmapatt

Kui maakera kubiseb ennasttäis lollpeadest, siis ei peaks imestama, et siin ilmas tekib kergesti igasuguseid traumasid. Ammu ju käibib arvamus, et innukas hull on kodanikele ja sootsiumile üks ohtlikum tegelane. Kardan, et hiilimisi on kätte jõudnud aeg, kui iga nurga peal varitseb mingi „trauma”, mille tekkimise põhjus on ühtaegu nutu- ja naeruväärne.