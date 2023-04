Neli saadet absurdist, katkust, surmast, orjusest ja jumalast

„Tuleb päev, kus inimene nendib või ütleb, et ta on kolmekümneaastane. Sellega ta kinnitab oma noorust. Aga samas võtab ta seisukoha aja suhtes. Ta asetub oma kohale. Ta saab aru, et on ühe kõvera teatavas punktis, ja tunnistab, et see kõver tuleb läbi käia,“ kirjutab Camus mõned leheküljed edasi.