Loodus tagab meile ju hüved, nagu toit, joogivesi, puhas õhk ja palju muud. Ja meie kahjustav mõju loodusele on tõesti suur. Oleme ümber kujundanud kolmveerand maismaast ning üle poole maailmamerest, mille tõttu on iga kaheksas taime- ja loomaliik väljasuremisohus. Inimtekkeliste kasvuhoonegaaside mõjul on Maa kliima ulatuslikult muutunud: täna on pea kõikjal Maal sagenenud ja tugevnenud kas kuumalained, paduvihmad või põuad. Maa ja ka elu Maal tõenäoliselt säilivad, hoolimata meie traumaatilisest mõjust. Aga kas ka inimkonna pikaaegne õitseng Maal on võimalik?