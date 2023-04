Marju Raju: muusika ja trauma

Inimese mälu töötab mitmemodaalselt. Soovitan tudengitel eksamiks õppides tekitada tahtlikult otseteid oluliste faktideni, lisades sinna auditoorseid, taktiilseid või visuaalseid juhtlõngu. Näiteks teha keerulisest tekstist laul, õppides mudida teataval viisil pliiatsit, teha ise õpitavast tekstist skeeme ja jooniseid. Väike nipp on ka see, et valides eksamil istumiseks sama koha, kui loengus, võib fakti meenutades olla abi aknast välja vaatamisel: tuleb meelde, et vaatasin sedasama puuoksa, kui õppejõud midagi selgitas ning sama vaatepilt võib aidata otsitavat vastust meenutada.