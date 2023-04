Inimeste elud on tohutult kirevad ja erinevad. Elu võib visata ette ükskõik mida ja käskida meil sellega toime tulla. Olukordadega toimetulek ei ole alati kõige lihtsam ning nii on kindlasti ka traumaga. Trauma on igaühe jaoks individuaalne. Nii selle päritolu kui ka sellest väljatulek. Võib-olla oled kogenud vaimset või füüsilist vägivalda, puutunud kokku surmaga või sattunud õnnetusse. Kõik need olukorrad kvalifitseeruvad traumaatiliste kogemustena.