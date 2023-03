Hardo Pajula: viies faas

Popperi süüdistuses on vähemalt terake tõtt. Kasvõi juba seepärast, et Alfred North Whiteheadi sõnul on Platon kogu lääne mõtte lätteks, nii heas kui halvas. Igal juhul ei ole „Politeia“ lihtne lugemisvara. See nõudis parasjagu puremist. Üheksas osa „Ebatäiuslikud ühiskonnad“ on üks kergemini loetavaid. Enne seda visandab Platon oma arusaama ideaalsest riigist, mida juhivad filosoofid. Sealt edasi lähevad asjad nagu ikka allamäge. Esimese ebatäiusliku riigikorrana on juttu timokraatiast – sõjaväelaste võimust. Sellele järgneb oligarhia, kus võim liigub varakate klassi kätte. Ideaalsest korrast lugemist alustades on neljas režiim meilegi mõnevõrra tuntud demokraatia, kus riigitüüri peaksid idee järgi hoidma laiad massid. Kuivõrd sellesse üritusse on nurjumine algusest peale sisse programmeeritud, siis lõppeb asi türanniaga, kus suuremast osast rahvast saavad riigi orjad.