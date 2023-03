intervjuu ⟩ Hardo Pajula intervjuu Peter Sjöstedt-Hughesiga: põhiväärtus panpsühhism

Exeteri Ülikooli teadvusfilosoofia (philosophy of mind) õppejõud Peter Sjöstedt-Hughes on metafüüsika ja psühhedeelia kokkupuutepunkte uurinud üle kümne aasta. Tema sõnul võimendavad lääne kultuuris teineteist praegu kaks suurt muutust: psühhedeelne ja metafüüsiline renessanss. Pärast teaduskeele analüüsiga tegelenud loogilise positivismi pikka valitsusaega on metafüüsika lääne filosoofias uuesti moes. Kahtlemata on huvi metafüüsika vastu toitnud sel sajandil uuesti kasutusele võetud psühhedeelne teraapia. Uuringud näitavad, et kõige tervendavamat mõju on patsientidele avaldanud sellised raviseansid, mis on muutnud põhjalikult nende arusaamist endast ja maailmast – millel on olnud märkimisväärne metafüüsiline mõju.